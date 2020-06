Hiobsmeldung für Rapid: Diagnose für Dibon ist da!

Der schlimme Verdacht ist leider bestätigt worden: Rapid-Verteidiger Christopher Dibon hat sich in der Liga-Auftaktpartie bei Red Bull Salzburg einen Kreuzbandriss im linken Knie zugezogen! Dies wurde am Donnerstag bei einer Magnetresonanz-Untersuchung zur bitteren Gewissheit für den Rapid-Vizekapitän selbst - und natürlich auch für den SK Rapid. Dibon wird in den kommenden Tagen von Klubarzt Andreas Mondl operiert werden und danach für den Rest des Jahres ausfallen ...