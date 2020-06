Falscher Hotelierssohn nach Ausbruch gefasst

In Hotel eingecheckt

Vergangene Woche am Donnerstag ergriff er die Flucht. „Der Häftling befindet sich im gelockerten Vollzug“, bestätigt Gefängnissprecher Herwig Nosko. Nur einen Tag später checkte der Pinzgauer mit falschem Namen in einem Hotel in Leogang ein. In Freiheit bandelte er mit einer Oberösterreicherin (28), die in Salzburg lebt, an.