Brasilien: Fans und Abgenordnete gegen Bolsonaro

Im Zuge der auch Coronavirus-bedingten innenpolitischen Krise in Brasilien haben sich nun Politiker und Ultra-Verbände von Fußballfans gegen den rechtsextremen Präsidenten Jair Bolsonaro verbündet. Am vergangenen Wochenende demonstrierten Ultras verschiedener Fußballvereine gegen den Staatschef, auch im Kongress regt sich Widerstand, wie das Internet-Portal „amerika21.de“ am Freitag berichtete.