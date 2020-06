Gefahr einer Corona-Neuinfektion weiterhin gegeben

Wie wenig auf die nötige Eigenverantwortung der Menschen Verlass ist, zeigt ein Hilferuf der Touristiker aus Velden im Netz: „Liebe Leute, was ist los? Wir haben das doch gut verstanden mit dem Baby-Elefanten, also mit dem Meter Abstand, oder? Wir hören von Betrieben, dass sie gesagt bekommen, ,Es ist schon wurscht.’ Liebe Leute: Uns ist’s nicht wurscht! Wir machen das nicht, weil wir so lustig sind und Euch schikanieren wollen! Bitte helft uns, dass wir gesund bleiben!“