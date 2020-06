„Weiß nicht, wofür ich mich verantworten soll“

Er sei auch kein Regierungsmitglied gewesen, betonte der frühere FPÖ-Klubobmann. „Das soll sich nicht so anhören, dass ich mich aus der Verantwortung stehlen will. Ich weiß nur nicht welcher Verantwortung ich mich bei der Besetzung des Casag-Vorstanden stellen soll“, so Gudenus. Freilich sei der frühere FPÖ-Bezirksrat Sidlo „ein langjähriger Weggefährte“. Wie man sich „über Sidlo lustig macht“ sei eine „Hexenjagd“.