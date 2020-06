Auf Sturm wartet jetzt ein Hammer-Programm

Auf nach Hütteldorf

Zeit zum Grübeln bleibt den Schwarzen kaum, schon in Runde zwei warten die angeschlagenen Hütteldorfer. „Dort müssen wir unbedingt was mitnehmen, es war ja nicht alles schlecht gegen Wolfsberg. Wenn wir einmal in Führung gehen, schaut es wahrscheinlich auch anders aus“, meint die Ingolstadt-Leihgabe, dessen Anschlusstreffer leider „für die Fisch“ war. Noch ist nicht aller Tage Abend. „Neun Runden sind noch zu spielen, wir werden alles versuchen“, richtet Röcher den Blick wieder nach vorne.