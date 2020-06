Carey adelt Vettel: „Gehört zu den größten Helden“

Formel-1-Boss Chase Carey wünscht sich Sebastian Vettel auch über diese Saison hinaus in der Königsklasse des Motorsports. „Jemand wie er, der ein Held für so viele ist und so viel erreicht hat, da würde ich hoffen, dass er noch Rennen fährt, wenn er 60 ist. Aber letztlich ist das seine Entscheidung“, sagte Carey in einem Interview, das der TV-Sender RTL ausstrahlte.