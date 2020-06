Überholmanöver im Flachgau endete im Krankenhaus

Heute in der Früh überholte ein 42-jähriger Oberösterreicher mit seinem Motorrad auf der B156 bei Göming im Flachgau eine Kolonne. Zeitgleich setzte ein vor ihm fahrender 52-jähriger oberösterreichischer Autolenker ebenfalls zum Überholvorgang an. Um eine Kollision zu vermeiden, fuhr der Motorrad-Lenker auf den links angrenzenden Wiesenstreifen. Dort kam er nach ca. 150 Metern zu Sturz. Dabei zog er sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Er musste mit dem Roten Kreuz in das Universitätsklinikum Salzburg verbracht werden.