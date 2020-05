Rettungspaket: AUA spart 300 Mio. € beim Personal

Nach Kurzarbeit folgen gestaffelte Gehaltskürzungen

Kurzarbeit soll in der AUA aus heutiger Sicht voraussichtlich noch bis zum 1. Quartal 2022 laufen - im Anschluss an die aktuelle Corona-Kurzarbeit will die Lufthansa-Tochter in die klassischen Kurzarbeitsmodelle des AMS wechseln. Nach Ende der Kurzarbeit treten dann die vereinbarten gestaffelten Gehaltskürzungen in Kraft. Je nach Gehaltshöhe werden zwischen zwei und 15 Prozent gestrichen.