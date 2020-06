Hartberg: Schopp wird den Verein weiter „nerven“

Fußball-Bundesligist Hartberg startet am Mittwoch in die Top-Sechs, in die glanzvolle Meistergruppe mit Salzburg, LASK, Rapid, WAC und Sturm. Der erste Gegner für den „kleinen Fisch“ Hartberg im Haifischbecken ist Mittwoch gleich auswärts der LASK. Vorab sprach die „Steirerkrone“ mit TSV-Trainer Markus Schopp. Über den Linzer Gegner, etwaige Europacup-Träume in der Oststeiermark und seine Vertragsverlängerung.