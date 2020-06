Wegen Coronavirus: Absage für das Donauinselfest?

Wegen des Coronavirus sind in Österreich aktuell sämtliche Großveranstaltungen bis Ende August untersagt. Auch viele für danach anberaumte Events wurden bereits abgesagt. Zu groß ist die Unsicherheit für viele Veranstalter. Nicht nur in Wien, sondern auch international. Aktuellen Gerüchten zufolge steht nun auch das Donauinselfest, nachdem es ursprünglich von Ende Juni auf Mitte September verschoben wurde, in diesem Jahr vor dem Aus.