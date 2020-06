Feuerwehr rettet Turmfalken, der sich verflog

Der junge Turmfalke wurde am Sonntagmorgen von einem aufmerksamen Läufer aufgefunden, der Jungvogel saß mittens auf einem Weg nahe der Fa. Gabler in St. Martin und wollte sich auch nicht weg bewegen. Da in unmittelbarer Umgebung auch kein mögliches Gebäude mit einem Turmfalkennest ersichtlich war und sich der Falke mittig auf einem vielpassierten Weg befand, wurde die Feuerwehr zur Sicherheit hinzugezogen, die den gefiederten Ausreißer behutsam ins Linzer Tierheim brachte. Dort wird er von einem Wildtierexperten gecheckt und anschließend ehestens wieder an seinen Ursprungsort ausgewildert.