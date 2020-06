Mindestens 14 Tote nach Tropensturm in El Salvador

Durch den ersten Pazifik-Tropensturm der Saison sind in El Salvador mindestens 14 Menschen ums Leben gekommen. Der Sturm verlor an Schwäche und zog in das benachbarte Guatemala weiter, wo zunächst keine Todesopfer gemeldet wurden. „Amanda“ verursachte in El Salvador schwere Überschwemmungen und Stromausfälle.