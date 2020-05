Öffis werden in El Salvador für 15 Tage lahmgelegt

In El Salvador wird der öffentliche Personenverkehr wegen der Corona-Krise für 15 Tage eingestellt. Dies gelte ab Donnerstag, erklärte Staatspräsident Nayib Bukele am Mittwoch. In Unternehmen, die als unerlässlich eingestuft werden und daher in Betrieb bleiben, müsse der Arbeitgeber für den Transport seiner Angestellten sorgen. Für Arbeiter im Gesundheitssektor übernehme dies die Regierung.