Traum vom eigenen Pool lässt Hersteller schwitzen

„Kurzfristig Engpässe“

Doch die Stimmung in der Branche ist gut. Möglichst viele Kundenanfragen sollen rasch abgewickelt werden, Wartezeiten sind aber unumgänglich. Trends? „Aufgrund der kleiner werdenden Grundstücke sind kleine Pools sehr gefragt“, erzählt Hermann Weissenecker, Chef von Edelstahlpoolbauer Polytherm aus Weibern und damit 105 Mitarbeitern. Auch bei Schwimmbad-Hersteller Steinbach in Schwertberg läuft’s. „Teilweise kam es bei Produkten kurzfristig zu Engpässen, aber es ist für Nachschub gesorgt“, so Geschäftsführer Horst Lauß.