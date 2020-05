Diese Öle & Gewürze sollte man täglich integrieren

So einfach und so gesund: Auch Apfelessig sollte täglich in den Speiseplan eingebaut werden. Entweder im Salatdressing oder mit lauwarmem Wasser und Honig verdünnt als Schlankmacher-Drink. Der fruchtig-säuerliche Essig wirkt harntreibend, entschlackend und kann so sogar beim Abnehmen helfen.