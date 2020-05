Auftritt von unschuldigem Häftling rührt zu Tränen

Dabei zog er einen Vergleich mit dem lange inhaftierten, südafrikanischen Friedenskämpfer Nelson Mandela. Williams hatte in der Talentshow den Elton-John-Song „Don‘t Let The Sun Go Down on Me“ bewegend vorgetragen. Zuvor hatte er den Juroren und Zuschauern seine Lebensgeschichte erzählt. Er habe 37 Jahre unschuldig im Gefängnis verbracht. „DNA hat mich befreit“, sagte der Afroamerikaner auf der Bühne.