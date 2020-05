Festnahme nach Anschlag auf berühmtes Anime-Studio

Zehn Monate nach dem verheerenden Brandanschlag auf das berühmte japanische Anime-Filmstudio KyoAni mit 36 Toten (siehe auch Video oben) ist der mutmaßliche Täter nach langem Krankenhausaufenthalt verhaftet worden. Der 42-jährige Tatverdächtige, der bei dem Anschlag selbst lebensgefährliche Verbrennungen am ganzen Körper erlitt und weiter bettlägerig ist, wurde am Mittwoch vom Krankenhaus in Kyoto auf eine Wache gebracht, um dort zu seinem Motiv verhört zu werden.