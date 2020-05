Die Dressur-Tour wird in diesem Jahr ausgesetzt

„Mit der Dressur Tour Steiermark wollen wir die Stärke und die Qualität aller Dressurreiter, die in der Steiermark starten, hervorheben und den Dressursport fördern. Aufgrund der aktuellen Maßnahmen ist ein fairer Vergleichswettkampf in diesem Jahr nicht möglich“, sagt Ludwig Hoffmann, Präsident des Steirischen Reitsportverbandes in einer Aussendung. Er hofft jedoch, dass die Sponsoren der Tour auch im nächsten Jahr treu bleiben und trotz der Krise in diesem Jahr noch das ein oder andere Turnier stattfindet.