Niederländische Nerzfarmen im Visier

Landwirtschaftsministerin Carola Schouten teilte am Montag in Den Haag mit, dass nach einem ähnlichen Vorfall in der Vorwoche ein Nerz auf einer Farm im Osten des Landes mindestens eine weitere Person angesteckt habe. „Aufgrund der vorliegenden Informationen ist es höchstwahrscheinlich, dass mindestens eine von drei infizierten Personen durch einen Nerz angesteckt wurde“, schrieb die Ministerin dem Parlament.