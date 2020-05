Südkorea führt Maskenpflicht in Öffis ein

Während es in Österreich zumindest vereinzelt eine öffentliche Debatte um die Abschaffung der Maskenpflicht gibt, führt Südkorea ab Dienstag aus Angst vor einer neuen Infektionswelle das verpflichtende Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in Bussen, U-Bahnen und Taxis ein. Von Mittwoch an wird die Maskenpflicht auch auf In- und Auslandsflüge ausgedehnt. In Südkorea trägt die Mehrzahl der Fahrgäste in Bussen oder U-Bahnen ohnehin bereits Schutzmasken.