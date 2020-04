Virologe: „Masken wohl die wichtigste Maßnahme“

Der Vizerektor der Medizinischen Universität Wien, Oswald Wagner, lobt die Maskenpflicht in Supermärkten als „großen Schritt“ und plädiert sogar für eine Ausweitung. Hier gehe es nicht um den Eigenschutz, sondern darum, andere nicht anzustecken. Denn beim Husten oder Niesen gehen größere Speicheltropfen in einem Radius von etwa zwei Metern zu Boden. „Um diesen Bogen zu verkleinern, hat man diese Maske auf, weil dann wesentlich weniger dieser Tröpfchen durch diese Maske durchgehen und das Visavis wesentlich weniger gefährdet ist“, so Wagner. „Wenn alle diese Masken tragen, dann werden alle auch geschützt.“