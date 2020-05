Auch steirische Polizei trauert um Bischof Weber

Mitglied im MKV

Eine eher unbekannte Seite des Bischofs bringt der Mittelschüler-Kartell-Verband in Erinnerung: Weber „ist bereits im Gründungsjahr 1971 der am Abteigymnasium Seckau verankerten MKV-Verbindung Gothia Seckau beigetreten. Dies nicht zuletzt aufgrund seiner langjährigen Bekanntschaft mit dem Gründer der Verbindung, Pater Laurentius Hora.“ Man verliere „einen volksnahen Hirten, einen Förderer der Jugend, einen Kartellbruder, der uns stets Vorbild im Glauben gewesen ist", so MKV-Vorsitzender Walter Gröblinger.