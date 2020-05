Ein Luxus-Campingplatz inmitten der Kärntner Natur

An dem Projekt wird bereits seit zwei Jahren geplant und gearbeitet. Damals haben Franz und Andrea Skuk die Pension Pirkdorfer See übernommen. In einem ersten Schritt wurde das Gebäude liebevoll renoviert. „Im Inneren erstrahlt unser Haus bereits in neuem Glanz“, sagt Skuk: „Die 20 Zimmer wurden generalsaniert und das Restaurant gemütlich eingerichtet.“