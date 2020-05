Junge Frau stirbt nach Streit in Flüchtlingslager

Die mutmaßliche Täterin sei zunächst auf die umliegenden Hügel geflohen, aber in der Nacht auf Samstag festgenommen worden, berichtete das Staatsradio am Samstag. Nach Informationen aus Polizeikreisen gab es zuvor einen Streit zwischen den Kindern der beiden Frauen, die in benachbarten Zelten wohnten. Die Behörden haben inzwischen die beiden Familien in andere Orte gebracht, wie das örtliche Nachrichtenportal „politikalesvos“ berichtete.