Trio lieferte sich Verfolgungsjagd mit Polizei

Nur mit Hechtsprüngen zur Seite konnten sich Passanten am Donnerstag gegen 21.30 Uhr bei der U-Bahn-Station Meidling retten. Bei einer wilden Verfolgungsjagd bretterte ein Teenager-Trio mit dem Auto auf dem Gehsteig auf der Flucht vor der Polizei. Am Steuer ein Tschetschene (17), ein Landsmann (19) und ein Serbe (16) an Bord.