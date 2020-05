Corona-Neuinfektionen auch an Wiener Volksschulen

In einer Volksschule in Wieden ist eine Schülerin betroffen. Dies sei erst am Freitag gemeldet worden - also „noch ganz frisch“, berichtete die Krisenstab-Sprecherin. Als Kontaktpersonen werden die Klasse des Mädchens - also jene Schülergruppe, mit der sie den Unterricht besucht - sowie die Lehrerin getestet und ebenfalls zwei Wochen unter Quarantäne gestellt.