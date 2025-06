Sintflut in Deutschfeistritz: Leiter rettete Leben

Es ist ein friedlicher Mittwochmorgen in Deutschfeistritz: Die Sonne scheint, überall grünt es – und der Übelbach plätschert vor sich hin. An dessen Ufer, mitten im Ortskern, treffen wir Gernot Beinhauer, Eigentümer der dortigen Allianz-Filiale. Er bittet uns herein und zeigt an der Wand, was heute unvorstellbar ist: 1,80 Meter hoch standen Wasser und Schlamm in seinem Büro, als am 8. Juni 2024 aus dem Bacherl ein reißender, gefährlicher Fluss wurde.