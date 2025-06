„Ein dummer Spruch von einem alten Mann im Spital“

„Sie kam alle halben Stunden, um mir einen Katheter zu setzen“

Er soll eine Krankenschwester mit einem „Witz“, nennen wir’s so, abgekanzelt haben. „Sie kam alle halben Stunden, um mir einen Katheter zu setzen, was ich nicht wollte. Zum Schluss brachte sie mir sogar eine Flasche Bier“, so der Macher von Hits wie „Klinik unter Palmen“ zur „Krone“, „Um es kurz zu machen, zum Schluss habe ich einen blöden Spruch gemacht, der mir wahnsinnig leidtut. Es war ein ganz dummer, blöder Spruch von einem alten Mann im Krankenhaus“, sagt er einsichtig.