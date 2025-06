Prozess um drohenden Ex-Mann geht in Verlängerung

Es geht um mehrere Vorfälle des fünffach vorbestraften und deshalb wieder in U-Haft sitzenden Mannes. Die Staatsanwaltschaft legt dem 36-jährigen Türken zur Last, zwischen Mitte April und Anfang Juni der Kindesmutter mehrmals gedroht zu haben, diese umzubringen. Was der Angeklagte mit der Vernachlässigung der gemeinsamen Kinder im Alter von vier bis zwölf Jahren vonseiten der Ex-Gattin begründet. „Sie stellt mich dadurch immer wieder auf die Probe“, sagt der am Existenzminimum nagende.