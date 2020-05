„Leute konsumieren weniger, Stimmung schlechter“

Open-Air von Vorteil

Auch die Gastronomiebetriebe in den Blumengärten Hirschstetten - einem versteckten Naturparadies im 22. Bezirk - durften vergangenen Freitag wieder öffnen. Der große Andrang blieb aufgrund des schlechten Wetters am ersten Tag jedoch aus. Am Wochenende und an Christi Himmelfahrt lief es aber wieder gut. „Die Leute waren froh, endlich wieder rauszukommen. Viele haben sich schon vorab informiert, wann wir denn endlich wieder öffnen würden“, beschreibt Simon Baier vom Heurigen am Bauernhof in den Blumengärten Hirschstetten. „Es ist sicherlich ein Vorteil, dass bei uns alles Open-Air ist. Dadurch haben die Leute vielleicht weniger Angst vor einer Ansteckung. Jedoch denke ich, dass es verschiedene Menschen gibt. Die, die Angst haben, bleiben zuhause. Die, die keine Angst haben, sind froh, wieder ausgehen zu dürfen“, so der Wiener.