Top-Jobs: Polizei dreht am Personalkarussell

Peter Gridling geht im Herbst in Pension

Neu ausgeschrieben wird im Sommer die Leitung des Bundesamtes für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung. Nach der BVT-Affäre leitete Peter Gridling einen Reformprozess ein - und geht nun in Pension. Das Rennen um seine Nachfolge ist offen. Auch im Bundeskriminalamt steht eine prominente Pensionierung ins Haus. Franz Lang tritt in den Ruhestand. Aussichtsreicher Kandidat für seine Nachfolge ist Gerhard Lang - nicht verwandt oder verschwägert.