BAK wollte Zugriff auf Handys: Nicht rechtswidrig!

Kritische Stellungnahme im Fall der Journalistin

Etwas kritischer lautete die Stellungnahme der RSK im Fall der Journalistin. Denn bei dieser wäre es ja offenkundig gewesen, dass das Recht auf Aussageverweigerung greift. Die Anregung auf Sicherstellung des Handys „zeigte sich daher von vornherein als kaum erfolgversprechend und dementsprechend wenig sinnvoll“, schreibt die RSK. Allerdings sei dem geltenden Recht nicht zu entnehmen, dass es der Polizei verboten ist, eine „aus Rechtsgründen kaum erfolgsversprechende Maßnahme“ anzuregen. Daher wurde seitens der RSK auch in diesem Fall keine Rechtswidrigkeit erkannt. „Das ändert aber nichts an der einhellig vertretenen Überzeugung der RSK, dass die Anregung zur Sicherstellung des Mobiltelefons besser unterblieben wäre“, betonte die Kommission in ihrem Schreiben.