BVT-Direktor Gridling geht im Herbst in Pension

„Ich werde mein Ansuchen fristgerecht drei Monate vor meiner Pensionierung, also noch im Juni, an den Innenminister übergeben“, so Gridling gegenüber der „Tiroler Tageszeitung“. Der gebürtige Osttiroler ist seit dem Jahr 2008 Leiter der obersten Staatsschutzbehörde. Ob er nach seiner Pensionierung als Berater tätig sein werde, wollte Gridling noch nicht beantworten. Nur so viel sagte er: „Ich werde sicher nach der Pensionierung eine aktive Tätigkeit übernehmen.“