Millionen-Hilfe! ÖFB und Teamkicker setzen Zeichen

Vereine warten noch auf „schnelles Geld“

Ein Grund für den Fonds sei u.a. die lahmende Corona-Hilfe der öffentlichen Hand. Die gehe derzeit „sehr schleppend“ vor sich, nun könne man „quasi einmal die ersten Notfälle erreichen“, sagte Windtner. Zwar versprach die Regierung schon zu Beginn der Corona-Krise „schnelles Geld“, noch aber warten die Vereine. Das 700-Millionen-Euro-Paket für nicht-gewinnorientierte Organisationen in Sport, Kultur etc. ist am Weg, muss aber noch im Parlament abgesegnet werden. Erst in der Vorwoche hatte sich Windtner genau dafür an der Seite seiner Präsidenten-Kollegen Hans Niessl (Sport Austria) und Peter Schröcksnadel (ÖSV) medial in die Bresche geschmissen.