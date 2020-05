Kein Training, dafür bald ein neues Stadion

Es gibt in Corona-Zeiten doch positive Nachrichten für die „kleinen“ Amateurvereine! Wie der Gnaser Bürgermeister Gerhard Meixner kürzlich bestätigte, wird in der südoststeirischen Marktgemeinde ein neuer Fußballplatz errichtet. Was Landesligist USV Gnas natürlich strahlen lässt.