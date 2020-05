Pensionist überschlug sich beim Mähen mit Traktor

Ein 80-Jähriger aus dem Bezirk Wels-Land war am 18. Mai gegen 13.15 Uhr in Offenhausen mit dem Mähen einer Böschungswiese beschäftigt. Dazu verwendete der Mann einen Traktor, an welchem dieser ein Trommel-Mähwerk heckseitig an der Zapfwelle adaptierte. Aufgrund der Hanglage beziehungsweise der Beschaffenheit des zu mähenden Feldes und in Folge kurzer Unachtsamkeit kam es zu einem Überschlag. Sowohl der Kabinenaufbau des Traktors als auch das Trommel-Mähwerk verhinderten ein weiteres Abstürzen des Traktors.