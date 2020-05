So schön waren Games vor der Download-Ära verpackt

Auf seiner Website erklärt Wimmer auch die Motivation für bigboxcollection.com: „Erinnert ihr euch noch an Videospiele in großen Boxen? Als Sammler tue ich das natürlich. Und um meine Spiele mit anderen Retro-Freunden zu teilen, habe ich mich entschieden, meine Sammlung von 653 Boxen in schönes 3D umzuwandeln. Derzeit sind 98 Prozent meiner Boxen auf dieser Website zu finden.“