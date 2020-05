Die „Corona-Matura“: Prüfungen fürs Leben

Viel wurde überlegt, geplant und diskutiert, um den Maturantinnen auch in der Krisenzeit einen Abschluss zu ermöglichen. Nun ist es tatsächlich bald soweit, am Montag beginnen die Prüfungen. Abgenommen werden sie aber nur schriftlich in drei Prüfungsgebieten. Wer will, darf mündlich freiwillig maturieren.