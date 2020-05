Ryanair droht Lauda Air mit Schließung

Der österreichischen Ryanair-Tochter Lauda Air droht am Hauptsitz in Wien das Aus. Lauda ​​stehe vor einer „existenziellen Krise“, und die Basis in Wien dürfte Ende Mai schließen, sagte Konzernchef Michael O‘Leary am Montag. Er erwarte nicht, dass die Gewerkschaften die vorgesehenen Restrukturierungen mitmachten.