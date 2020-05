Meinl-Reisinger: Doch keine NEOS-Anzeige für Kurz

Eines konnte NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger in den letzten Wochen kaum erwarten, wie sie sagte: Dass die Schulen wieder aufsperren. Das passiert an diesem Montag, allerdings nicht in gewohnter Form. Dass sich dies bald ändern soll, dafür plädierte Meinl-Reisinger am Sonntag in der ORF-„Pressestunde“: Volksschulen sollten schon im Juni zum Normalbetrieb zurückkehren und die Corona-bedingte Zweiteilung der Klassen beenden. Im Herbst sollten dann auch Kindergärten und die Sekundarstufe 1 normal starten. Kritik übte die NEOS-Chefin einmal mehr am Handeln der Regierung in der Corona-Krise. Nichts wird es allerdings aus der von NEOS-Wirtschaftssprecher Sepp Schellhorn angekündigten Anzeige wegen des Auftritts von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) im Kleinwalsertal.