Standortgarantie für regionale Flughäfen gefordert

Salzburg und Tirol forderten vom Bund bereits eine Gegenleistung: „Wenn Steuergeld fließt, muss sichergestellt werden, dass Lufthansa und AUA-Flüge ab Salzburg erhalten bleiben“, so Landes-Vize Christian Stöckl. Auch bei der Landeshauptleutekonferenz am Freitag in Linz ging es um die dreistellige Millionen-Hilfe für die AUA.