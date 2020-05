Unternehmer erfinden Spezial-Ampel für Gastronomie

Ähnlich wie in Österreich gibt es auch in Deutschland Richtlinien für die Gastronomie: Abhängig von der Fläche darf nur eine bestimmte Anzahl an Gästen das Restaurant oder die Bar betreten. „Die Anzahl muss überwacht und eintretende Personen müssen gezählt werden. Das bedeutet einen erheblichen Mehraufwand“, so Jonas Fischer. Aus diesem Grund hat der Produktdesigner gemeinsam mit zwei anderen Unternehmern die „Gast-Ampel“ entwickelt. Mit ihr sollen Kundenströme eindeutig und effizient gesteuert werden können.