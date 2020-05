Spielberg: Tests, Gesundheitschecks und Isolation

Externe Covid-Ambulanz

Unumgänglich sind PCR-Tests für den gesamten Formel 1-Tross vor der Einreise sowie auch während des rund zweiwöchigen Aufenthalts in Spielberg. Auch Tests bei der Abreise dürften angeboten werden, denn die Teams sollen nicht bei einer Heim- oder Weiterreise in ihrem Zielland in Quarantäne müssen. Da keine Zuschauer erlaubt sind, wird es am Areal des Red Bull Rings genug Fläche geben, um nicht nur Abstand zu halten, sondern auch allerlei Sicherheitsmaßnahmen aufzubauen. Schon bisher gab es etwa neben den Räumlichkeiten für die Erste Hilfe bei Rennunfällen auch medizinische Einrichtungen für Besucher, die bisher direkt am Eingang zum Ring angesiedelt waren. Diese können nun etwa für Testungen zur Verfügung stehen - eine externe Covid-Ambulanz, abgekoppelt von der Rennstrecke, soll ebenfalls Teil des Konzepts sein.