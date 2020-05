Familienbeihilfe gekürzt: Kommission befasst EuGH

Im Streit über die Indexierung der Familienbeihilfe will die EU-Kommission den Europäischen Gerichtshof (EuGH) befassen. Informierten Kreisen in Brüssel zufolge soll der Klagsbeschluss am Donnerstagvormittag ergehen. Die EU-Kommission hatte im vergangenen Jahr ein mehrstufiges Vertragsverletzungsverfahren gegen Österreich eingeleitet. Österreich hält mit der Begründung an der Indexierung fest, es handle sich dabei um eine „Frage der Gerechtigkeit“. Der EuGH ist bereits mit der Causa befasst, da das heimische Bundesfinanzgericht den Fall vorgelegt hat.