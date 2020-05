Rezept der Woche: Herrliche Pasta e fagioli

Zubereitung: In einer hohen Pfanne: Zwiebel und Knoblauch klein würfelig schneiden und in Olivenöl glasig schwitzen. Tomatenmark und Kräuter dazugeben und kurz mitschwitzen. Das Gemüse und den Speck klein würfelig schneiden und ebenfalls in die Pfannen geben. Jetzt die Bohnen mit der Tomatensauce (Baked Beans) unterheben und mit rund 500 ml Gemüsesuppe aufgießen. Die Pasta wird jetzt in der Pfanne gleich mitgekocht. (Eventuell nach ein paar Minuten noch Flüssigkeit nachgießen.) Angerichtet wird die „Pasta Fasul“ oder „Pasta e fagioli“ mit Parmesan und Basilikum. Buon Appetito.