The-Who-Legende Pete Townshend wird 75 Jahre jung

Alles begann mit Jazz

Als Kind schenkte ihm seine Großmutter zu Weihnachten seine erste Gitarre, das Spielen brachte sich Klein Pete selbst bei. In der Schulzeit spielte er mit dem späteren The-Who-Bassisten John Entwistle in einer Jazzband. Entwistle holte ihn später in die Rock‘n‘Roll- und Skiffle-Band The Detours (Die Umwege) von The-Who-Sänger Roger Daltrey. Ein Grafikdesign-Studium brach Townshend ab, um sich voll auf die Musik zu konzentrieren. Aus The Detours wurden The Who. Schlagzeuger Keith Moon komplettierte die Gruppe.