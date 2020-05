LASK-Coach Ismael warnt: „Das wird schon heftig“

Am Dienstagvormittag gab die Politik in Person von Gesundheitsminister Rudolf Anschober und Sportminister Werner Kogler (beide Grüne) Grünes Licht für ein Start von Mannschaftstrainings ab Freitag und in der Folge auch einer Wiederaufnahme des Spielbetriebes. „Wir sind froh, dass alle Weichen gestellt sind für einen Neustart und dass es wieder weitergeht“, betonte Werner bei einem Pressetermin im Stadion in Pasching.