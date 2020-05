Fünf Surfer vor niederländischer Küste getötet

Bei einem Unglück vor der niederländischen Küste sind fünf Surfer ums Leben gekommen. Die Wassersportler waren am Montagabend an der Küste von Scheveningen bei Den Haag bei heftigem Wind und starker Strömung im aufgewühlten Meer in Not geraten. Mindestens sieben Personen konnten nach Angaben der Küstenwache nicht aus eigener Kraft den Strand erreichen und wurden von den Rettungskräften, die Schwierigkeiten hatten, sich durch die Gischt zu kämpfen, aus der Nordsee geholt.