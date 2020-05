Tirols Grüne gehen bei Kommission mit Schwarz-Rot

„Zahnloser Tiger“

Liste-Fritz-Klubobfrau Andrea Haselwanter-Schneider ortete bei ÖVP, SPÖ und Grünen in den vergangenen Sitzungen zur Kommission eine Fixierung auf Personen. Stattdessen wäre das Festlegen von Bedingungen, unter denen die Experten arbeiten können, viel wesentlicher, meinte sie zur APA. Noch habe sie aber keinen neuen Vorschlag für die Expertenkommission am Tisch - die Regierungsparteien und die SPÖ sollten „einmal sagen, was sie wollen, dann kann man darüber reden“, so Haselwanter-Schneider. Fest stand für sie aber: „Wenn man sich die Kommission richten will, wie man sie haben will, bekommt man einen zahnlosen Tiger.“